Ларри Джонсон напомнил о неудачах ВСУ в региональном конфликте.

Региональный конфликт на украинской территории перешел на новый и более опасный этап. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что ситуация складывается очень плохо для киевского режима на поле боя и все еще продолжает ухудшаться. Он не исключил, что в результате Украина не сможет выжить на геополитической арене как государство.

Мы видели в России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта. Западная риторика и предлагаемые им действия становятся безумнее. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive