Ларри Джонсон сравнил главу Украины с немецким фюрером.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что следует провести сходство между украинским и немецким политиками. В частности, речь идет о том,что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.

Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был в огромной степени оторван от реальности <...> Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет. Зеленский не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя. Ларри Джонсон, эксперт

"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive