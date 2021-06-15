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На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем

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Ларри Джонсон сравнил главу Украины с немецким фюрером.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что следует провести сходство между украинским и немецким политиками. В частности, речь идет о том,что в последние годы своей жизни нацистский лидер  передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.

Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был в огромной степени оторван от реальности <...> Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет. Зеленский  не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя.

Ларри Джонсон, эксперт

"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: ларри джонсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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