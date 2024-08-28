Ларри Джонсон сообщил о неудачах ВСУ при поддержке НАТО.

На территории Украины произошло первое масштабное поражение Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт указал зрителям программы на то, что за все время боевых действий Москва демонстрировала миру то, что Вооруженными силами России любые виды западных вооружений могут быть с легкостью уничтожены.

Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО. РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin, <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию. Ларри Джонсон, эксперт

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom