Ларри Джонсон указал на причастность НАТО к вылазке ВСУ в Курскую область.

Атакой Вооруженных сил Украины на Курскую область власти в Вашингтоне перешли грань в прокси-войне с Россией, и Кремль этого не простит. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что Москва поступит с американской администрацией точно также, как Белый дом обошелся бы с Москвой в том случае, если бы он спровоцировал его поставками вооружения для мексиканских наркокартелей.

А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что после террористического нападения армии киевского режима на российский приграничный регион глава государства Владимир Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре", а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Позже помощник президента Юрий Ушаков указал на то, что мирные инициативы руководства страны по урегулированию конфликта не аннулированы, хотя на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не намерена.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom