Ларри Джонсон объяснил, что вылазка ВСУ в Курскую область помогла проведению СВО.

Вооруженные силы Украины, перебросив собственные резервы на Курскую область, открыли для Вооруженных сил России путь на ключевой транспортный узел, расположенный на территории Донбасса. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что российские военнослужащие очень быстро продвигаются вперед по территории специальной военной операции, пока оборона армии киевского режима просто разваливается на глазах. Эксперт добавил, что командование Украины допустило ошибку. Речь идет о решении начать операцию в Курской области и переброске на участок критических резервов ВСУ.

В некоторой степени они помогли России, <…> внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим. Ларри Джонсон, эксперт

"Сняли войска". В США назвали последствие атаки ВСУ в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive