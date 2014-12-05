Ларри Джонсон передал сведения о положении ВСу на поле боя.

Действия армии киевского режима в Курской области значительно ослабили позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист объяснил зрителям шоу, что следует обратить внимание на значительный прогресс в вопросе продвижения российских представителей в зоне специальной военной операции.

Начав эту операцию, украинцы были вынуждены снять несколько подразделений с фронта <...> однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении. Ларри Джонсон, эксперт

В США заявили о вторжении НАТО в Россию.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom