Ларри Джонсон спрогнозировал реакцию Вашингтона на поддержку Россией Мексики в военном плане.

Североатлантический военный альянс фактически вторгся на территорию Курской области через Украину. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что определения того, что случится в будущем с Украинойтребуется представить себе альтернативную ситуацию, в которой мексиканские войска при поддержке Москвы вторглись бы на территорию США.

Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию. Мы бы рассматривали это как акт войны, не военной спецоперации, а войны. Мы бы начали уничтожать Мексику. Ларри Джонсон, эксперт

Также для того, чтобы лучше понимать участь Украины, Ларри Джонсон напомнил об огромном военном и экономическом потенциале российского государства, который намного превосходит возможности Вашингтона и Европейского союза по снабжению киевского режима оружием.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works