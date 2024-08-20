Ларри Джонсон считает, что ВСУ ждет печальный финал.

Российские военнослужащие раздробили силы армии киевского режима на территории Курской области. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что Москва сейчас продолжает ликвидировать Вооруженные силы Украины на собственной территории, в то время пока у ВСУ остается все меньше вариантов для действий в российском регионе.

Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно. Это невероятная катастрофа для Украины. Ларри Джонсон, эксперт

"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works