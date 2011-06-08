Ларри Джонсон указал на то, что Москва выигрывает у Киева.

Ситуация для армии киевского режима в зоне проведения российской специальной военной операции стремительно ухудшается, а Вооруженные силы Украины теряют контроль в ключевом для себя регионе конфликта. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт добавил, что говорит о потере влияния ВСУ над локациями с крупными железнодорожными узлами и базами снабжения. Специалист шоу уверен, что для ВСУ коллапс будет неизбежен.

Ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается. Россияне побеждают в сражениях. И я говорю это не потому, что я агент Владимира Путина. Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что руководитель Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил общественности, что российская армия подошла близко к данному населенному пункту. Он призвал местных жителей эвакуироваться.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive