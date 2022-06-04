Ларри Джонсон указал на фиаско для Украины.

На фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область американская администрация может рассматривать сценарий смещения лидера киевского режима Владимира Зеленского с должности главы государства. Соответствующее заявление в в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что наступление на российский приграничный регион стало фиаско для ВСУ и точно провалилось.

Они потеряли людей, технику, танки и артиллерию, которые они просто не могут себе позволить потерять. И вина лежит на Зеленском. Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по замене Зеленского кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией. Ларри Джонсон, эксперт

Эксперт уверен в том, что Белый дом сейчас постепенно начинает понимать, что действия ВСУ уменьшают шансы на завершение регионального конфликта с Москвой мирным путем, а также могут привести к плачевным последствиям для всего коллективного Запада и Украины.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive