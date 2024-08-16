Ларри Джонсон объяснил, почему ставки в украинском конфликте растут.

Коллективный Запад хотел бы взять российскую территорию под свой контроль для того, чтобы завладеть ее ресурсами. Соответствующее заявление в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт пояснил, что руководство НАТО и Вашингтона разрешают Вооруженным силам Украины атаковать территорию России, так как ВСУ проигрывает в сражениях, а международным союзникам приходится удваивать ставки.

Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что шестого августа вооруженные формирования ВСУ вторглись на территорию российского приграничного региона. Продвижение противника в Курской области военнослужащим страны удалось остановить. Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, боевая операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner