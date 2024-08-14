Ларри Джонсон напомнил об опасности для ВСУ.

Армия киевского режима не может обеспечить снабжения бригад в Курской области, они станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист предупредил лидера украинских властей Владимира Зеленского о том, что солдат нужно кормить, а также важно пополнять запасы боеприпасами. Эксперт выразил сомнения в том, что ВСУ смогут выдержать это.

У Украины не будет способа пополнить их запасы, они будут — их уже громят — уничтожены. Ларри Джонсон, эксперт

"Уже мертвы". В США забили тревогу из-за ситуации в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works