Ларри Джонсон оценил темпы работы ВС РФ по ликвидации техники ВСУ.

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области, превышающие 60 процентов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что сейчас армия киевского режима не имеет ни средства, ни силы для того, чтобы успешно сохранить собственное присутствие на территории российского региона. При этом Вооруженные силы России лишь наращивают темпы ликвидации противника, порывая их танки и бронированную технику.

Это должен был быть быстрый рейд. Я слышал, что цифры были от двух до трех тысяч так что, может быть, эта была бригада в полном составе, <…> по крайней мере 1400 из них уже мертвы. Вы не можете выдержать такие потери — 50-60 процентов потерь или выше — и оставаться боеспособными. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works