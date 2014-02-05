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"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева

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Ларри Джонсон указал на неудачи ВСУ.

Атака армии киевского режима на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт указал на то, что Украина уже проиграла в региональном конфликте. Это произошло даже несмотря на то, что страна все еще продолжает сражаться на поле боя. Специалист заметил, что способности ВСУ вести боевые действия уменьшаются ежедневно с новыми потерями.

Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, <...> неограниченные поставки танков <...> и несколько истребителей F-16. <...> Но и них нет всего этого! На деле украинцам сейчас просто надирают задницу.

Ларри Джонсон, эксперт

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: ларри джонсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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