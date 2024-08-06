Ларри Джонсон объяснил, что ВС РФ наращивают скорость наступления на СВО.

Украинские военнослужащие массово сдаются и уходят с занимаемых огневых позиций на передовой линии из-за отчаяния. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал на то, что российские силы нарастили собственные темпы по наступлению, войска активно продвигаются вперед по зоне специальной военной операции. Эксперт добавил, что ничто сейчас не способно остановить Москву по достижению целей на Донбассе.

По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. <…> Суть в том, что моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет. Ларри Джонсон, эксперт

В российском министерстве по обороне от 5 августа уведомило общественность о том, что общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 1 750 человек личного состава убитыми и ранеными. Средства противовоздушной обороны страны сбили шесть ракет ATACMS и четыре снаряда SCALP-EG, а также семь боеприпасов от реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Дополнительно военнослужащими у противника уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники армии киевского режима в 132 районах.

"Очень опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works