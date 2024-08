Ларри Джонсон оценил деятельность Вашингтона в Польше

Переброска американских танков и боевых машин пехоты на польскую территорию может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

США играют в очень опасную игру. Они создают потенциальную цель для российского удара. <…> Так Штаты якобы хотят показать польскому правительству: "Эй, мы с вами, мы отправляем вам танки". Танки — не оборонительное оружие, а наступательное. Вы развернули их в Польше, значит, вы, возможно, собираетесь отправить их на Украину. Ларри Джонсон, эксперт

Иностранец полагает, что Вашингтон лишь бряцает оружием. Как считает бывший аналитик ЦРУ, Москва, вероятно, резко негативно отреагирует на новость со стороны стран-членов НАТО. Размещение американских бронемашин недалеко от российских государственных границ может быть воспринято как намерение Вашингтона организовать вторжение.

"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of