Ларри Джонсон указал на ошибочность использования ВСУ химоружия нв поле боя.

Применение химического оружия говорит об отчаянии армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что применение такого вида оружия может привести стороны конфликта к дополнительной эскалации. Эксперт шоу пояснил, что такое хорошо работает в голливудских фильмах, но не в реальности во время сражений.

На самом деле, химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния ВСУ. Это просто еще одно военное преступление со стороны Украины. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что в начале июля 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов уведомил общественность об обнаружении под населенным пунктом Авдеевка лаборатории, которая однозначно использовалась ВСУ для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works