Ларри Джонсон предрек предложение, которое Трамп представит перед главой Украины.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на ноябрьских выборах в Белый дом потребует от лидера киевского режима Владимира Зеленского заключить мир с Москвой не позднее инаугурации 20 января 2025 года. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

Он даст понять Зеленскому: "<...> Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем. И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже" Ларри Джонсон, эксперт

Иностранный специалист заметил, что Дональд Трамп поставит украинским властям условия по предоставлению политического убежища Владимиру Зеленскому. Гость шоу полагает, что после 20 января Вашингтон бросит главу киевского режима на произвол судьбы в ожидании переворота в стране. В результате Владимир Зеленский может принять предложение от американской администрации в страхе за свою жизнь.

Это <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: "Он навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком". И он с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive