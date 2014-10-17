Ларри Джонсон отреагировали на реакцию НАТО в украинском конфликте.

Сербский президент Александр Вучич и венгерский премьер-министр Виктор Орбан опасаются того, что действия Североатлантического военного альянса по эскалации регионального конфликта в Европе могут привести к всеобщей гибели. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в российском руководстве находятся достаточно компетентные должностные лица, которые не поддадутся провокациям от НАТО.

Я понимаю, почему президент Сербии Вучич и премьер-министр Венгрии Орбан обеспокоены. Они говорят: "Это безумные разговоры, эти люди пытаются нас убить". Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что Александр Вучич ранее предположил, что украинский кризис может перерасти в мировую катастрофу. Политик с Западных Балкан отметил, что хотел бы ошибиться в своих прогнозах, однако факты, построенные "по логике железного детерминизма", говорят ему о приближении стран к глобальному столкновению. В пятницу, 21 июня, Виктор Орбан публично выступил с утверждением о том, что НАТО организует на Украине собственную военную миссию, в которой Юудапешт не собирается участвовать.

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works