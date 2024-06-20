Ларри Джонсон прокомментировал положение Украины на поле боя.

На следующей стадии регионального конфликта на территории Украины, возможно, киевскому режиму придется признать свое поражение. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что власти отказались от выгодных для страны условий еще в марте 2022 года. В связи с этим обстоятельством их положение ухудшится. Эксперт добавил, что не может исключить того, что Украина потеряет контроль над такими городами как Одесса и Киев.

Следующим этапом, когда они вернутся к переговорам, вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени. Ларри Джонсон, эксперт

Ларри Джонсон пояснил, что руководство страны могло бы обсудить вопросы с Москвой и договориться, так как темы находились на повестке дня. Однако сейчас экс-аналитик ЦРУ уверен в том, что теперь Россия не планирует обсуждать эти моменты.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive