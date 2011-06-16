Ларри Джонсон прокомментировал заявления генсека НАТО и сотрудника Белого дома.

Американская администрация и руководство НАТО проявляют крайнюю степень неосторожности в собственной ядерной риторике, делая агрессивные заявления о нанесении стратегического поражения России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что коллективный Запад не понимает опасности того, что его риторика и деятельность становятся все более воинственными в плане последствий в отношении Москвы.

Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе. Ларри Джонсон, эксперт

Бывший агент ЦРУ США напомнил о словах советника СНБ Белого дома Джона Кирби о вооружении армии киевского режима для нанесения стратегического поражения России, а также о высказываниях генерального секретаря Североатлантического военного альянса Йенса Столтенберга об обсуждении приведения ядерных боеголовок блока в боевую готовность. По мнению Ларри Джонсона, такая риторика вынуждает Кремль предпринимать ответные действия.

"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive