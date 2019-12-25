Джон Бреннан и Джеймс Коми подозреваются "в сговоре".

Бывшие руководители Центральной разведывательной службы (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) Джон Бреннан и Джеймс Коми в настоящее время находятся под уголовным преследованием в связи с их ролью в выдвижении в 2016 году теории о связи американского резидента-республиканца Дональда Трампа с Россией, позже опровергнутой. Соответствующие данные своим зрителям привел местный телеканал Fox News со ссылкой на источники из министерства юстиции США. Доказательства предполагаемых нарушений переданы действующим руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом нынешнему главе ФБР Кашу Пателю. Широкой аудитории полный объем расследования остается неизвестным, однако, по данным телеканала, бывших чиновников проверяют на "сговор".

Бреннан и Коми под уголовным следствиям в связи с возможными нарушениями, связанными с расследованием о Трампе и России, в том числе за предположительную дачу ложных заявлений в конгрессе. материал телеканала Fox News

Напомним, что в мае 2023 года был опубликован доклад американского специального прокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Дональда Трампа с Кремлем на выборах 2016 года. В тексте говорилось о том, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения политика когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска уголовного дела.

Сын Трампа призвал ЦРУ продолжать разоблачать ложь о вмешательстве РФ в выборы.

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