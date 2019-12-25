Дональд Трамп-младший оценил работу по разоблачению расследования ЦРУ, ФБР и Нацразведки при Джо Байдене в отношении "сговора" его отца с Кремлем.

. Сын президента США Дональд Трамп - младший считает, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф должен продолжать разоблачать ложь о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Джон Рэтклифф сообщил в интервью местной газете New York Post о том, что 44-й президент США Барак Обама под конец своего второго срока правления принял решение вместе с работавшими на тот момент директорами из национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми разместить в открытом доступе доклад о вмешательстве России в выборы, чтобы таким образом подставить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в его первый президентский срок. Джон Рэтклифф поручил сотрудникам профильного ведомства проанализировать работу американских спецслужб при подготовке ими в конце 2016 года доклада о приписываемом России вмешательстве. По результату работу экспертами выявлены многочисленные процедурные аномалии.

Даже кадровые сотрудники ЦРУ теперь признают, что Бреннан и его приближенные сфабриковали ложную "оценку разведывательного сообщества", чтобы навредить Трампу при помощи бредовых утверждений о [вмешательстве] России. Продолжайте раскрывать правду, директор Рэтклифф. сообщение Дональда Трампа-младшего в соцсетях

Американские специальные службы в 2016 году инкриминировали Москве вмешательство в местный избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался специльный прокурор Роберт Мюллер. Министерство по юстиции в США от 18 апреля 2019 года обнародовало итоговый доклад.В нем эксперт признал факт того, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Кремлем. Ранее сам Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами.

ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди, связанный с СССР.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Donald Trump Jr.