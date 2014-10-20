ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди, связанный с СССР

Вашингтон и Канберра не смогли установить личность человека, которого сочли "психически неуравновешенным".

Американское Центральное разведывательное управление и специальные службы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль Советского Союза в подготовке покушения на президента США Джона Кеннеди. Такие сведения представлены местным Национальным архивом по распоряжению лидера Белого дома Дональда Трампа.

Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ. письмо, адресованное ЦРУ

В основе указанного документа комиссии Уоррена оказался анонимный звонок, поступивший в американское посольство, расположенное в австралийской столице Канберре. Этот звонок состоялся спустя несколько дней после убийства Джона Кеннеди. Человек представился дипломатам из США польским шофером из советского посольства. Он говорил о том, что советское правительство финансировало покушение на лидера Белого дома. Звонивший также упоминал о материальнй награде в сто тысяч долларов, якобы установленной странами СССР за убийство Кеннеди. Этот документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В тексте напоминали об аналогичном звонке 1962 года, информация о котором стала известна общественности лишь после убийства. Австралийские чиновники сочли звонящего "психически неуравновешенным". Они не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступили против публикации документа для широкой общественности.

Напомним, что Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Далласе штата Техас. Официальное расследование возложило ответственность за преступление на исполнителя Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку. До сих пор в США обсуждаются альтернативные версиитрагедии.

Axios: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди.

Фото: pxhere.com; ЦРУ