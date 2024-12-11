Axios: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди

Белый дом узнал о новой порции секретных материалов.

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) выявило порядка 2,4 тысяч записей об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые ранее не были предоставлены официальной комиссии. Соответствующее заявление сделал местный новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. Авторы материала уточнили, что речь идет о не доступе специалистов к информации из того органа, который должен был изучить и обнародовать сведения для общественности.

Эти до сих пор засекреченные записи изложены на 14 тыс. страниц документов, которые ФБР обнаружило в ходе проверки, инициированной указом президента [США Дональда] Трампа от 23 января. сообщение Axios

Как сообщили собеседники иностранного издания, о существовании этих документов действующей администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе стало известно в пятницу на прошлой неделе. При этом содержание обнаруженных записей строго засекречено. Представители Axios добавили, что три источника, которые сообщили СМИ о существовании этих записей, не видели в реальности самих документов.

Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Фото: pxhere.com