Глава США объяснил свое решение.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп в Вашингтоне подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-ого президента Джон Ф. Кеннеди в 1963 году, а также убийства местного активиста за права темнокожих граждан Мартин Лютера Кинга в 1968 году. Процесс принятия решения лидером США транслировался на официальном сайте Белого дома. Иностранный политик указал СМИ, что данного события многие люди ждали десятилетиями, поэтому пришло время раскрыт ь информацию. Дополнительно широкая общественность получит доступ к данным об убийстве брата Джона Ф. Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди, произошедшее в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший в настоящее время является приближенным к Дональду Трампу. Теперь у правительственных структур в США есть 15 дней с момента подписания указа президента на предоставление плана по полному рассекречивании данных по убийству 35-ого президента, а также 45 дней на пересмотр данных и предоставление плана по публикации документов о преступлениях.

Теперь я решил, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно необходима. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что согласно американскому законодательству сведения об убийстве Джона Ф. Кеннеди должны были быть рассекречены в полном объеме к 2017 году. Однако руковрдству разведки как Трамп, так и предыдущий президент США Джо Байден, предоставили дополнительное время на оценку ситуации относительного того, может ли рассекречивание оставшихся данных нанести ущерб национальныс интересам и международным отношениям США.

Трамп заявил о своей любви к русским людям.

Фото: Белый дом

Видео: YouTube / C-SPAN