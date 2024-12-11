Трамп заявил о своей любви к русским людям

Но пригрозил новыми санкциями, если Россия не прекратит спецоперацию.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов рассказал в своей соцсети Truth Social, что любит русский народ и не хочет навредить ему. При этом Дональд Трамп пригрозил России новыми экономическими санкциями в том случае, если конфликт в Украине не завершится в ближайшее время.

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на то, что радикальные левые твердят „Россия, Россия, Россия". Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Дональд Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки

Трамп призвал "разобраться" и прекратить "этот нелепый конфликт". В противном случае, как написал президент США, россиян будут ждать "высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам" и другим западным странам.

Давайте покончим с этим конфликтом, который никогда бы не начался, если бы я был президентом! Мы можем пойти легким путем или трудным – и легкий путь всегда лучше. Пришло время „ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ". БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ЖИЗНИ!!! Дональд Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки

Фото: Белый Дом