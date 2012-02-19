Ларри Джонсон прокомментировал неудачи ВСУ на поле боя.

После отказа от нового российского мирного плана Украина может потерять контроль над Киевом. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. иностранный специалист заметил, что Москва усиливает собственное давление, что влияет на вероятность того, как быстро произойдет крах армии киевского режима и Вооруженных сил Украины на поле боя.

Они продолжают уходить от соглашений, они отказались от сделки, которая бы спасла их, оставив Украину в основном нетронутой. Теперь они уходят от сделки, которая включает признание пяти регионов. <…> так, в следующий раз им придется от Одессы. Россия возьмет Одессу и, вероятно, Киев. Ларри Джонсон, эксперт

Ларри Джонсон предупредил политика Владимира Зеленского о том, что у ВСУ нет больше войск для того, чтобы бросить их на фронт, а также нет нового оружия, чтобы развернуть его на передовой линии в зоне проведения Россией специальной военной операции. Эксперт отметил,тчто сейчас в рядах ВСУ служат очень старые люди, которые физически не в состоянии выполнять поставленные боевые задачи. В связи с такой ситуацией потери личного состава в армии увеличилась в два раза.

"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works