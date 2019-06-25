"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

Ларри Джонсон оценил экзистенциональную угрозу, которую сформирует Россия перед США.

Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военнослужащим наносить удары американским вооружением по российской территории. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в Белом доме ничего не смогут сделать, если Кремль решится на ответную реакцию, возникшую в связи с угрозой для своих земель. Эксперт шоу заметил, что в Москве не будут молча терпеть.

Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия. Ларри Джонсон, эксперт

Аналитик уточнил, что США уязвимы в тех аспектах, где о России такого не скажешь. В частности, у Вооруженных сил РФ фиксируются надежные системы противовоздушной обороны, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть американских межконтинентальных баллистических ракет. Однако у США нет ничего для отражения удара российских межконтинентальных баллистических ракет, если до такого дойдет.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom