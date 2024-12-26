Ян Гагин рассказал о расследовании военных преступлений ВСУ.

Есть показания свидетелей и вещественные доказательства расстрелов Вооруженными силами Украины мирных жителей в населенном пункте Селидово, расположенном на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Специалист добавил, что оценивать масштабы этих шагов со стороны армии киевского режима еще рано, так как все еще ведется следствие. Он предположил, что, вероятно, не все тела убитых найдены. Военно-политический эксперт указал СМИ на то, что зверства противника в Селидово являются военными преступлениями в отношении гражданского населения.

Есть свидетельские показания, есть вещественные доказательства. Сейчас идет следствие. Говорить о масштабах рано, потому что, скорее всего, еще не все погибшие, не все убитые найдены. Это вопрос времени. Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин заметил, что в Селидово было найдено несколько тел мирных жителей, погибших от выстрелов с близкого расстояния. Речь идет именно о расстреле жертв. Также следователи находят одиночные тела, на которых зафиксированы следы насильственной смерти. В момент гибели гражданские лица не были вооружены.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости