Ян Гагин напомнил о том, что Украина лишится добывающей шахты с коксирующим углем.

Вооруженные силы Украины готовятся оборонять Красноармейск (украинское название - Покровск), так как для киевского режима речь идет о "последнем оплоте" угледобывающей промышленности страны. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По словам директора местной компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, на участке остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого энергетического ресурса.

Покровск очень значимый населённый пункт для противника. По большому счёту, это последний оплот добывающей промышленности Украины - это и коксующийся уголь, и самые важные шахты, которые остались у противника. Ян Гагин, советник главы ДНР

Эксперт добавил, что наличие нескольких шахт и подземной инфраструктуры усложняют для военнослужащих штурм любого населенного пункта. Ян Гагин уточнил, что именно поэтому населенный пункт не станет легкой добычей, а наоборот, очень тяжелым объектом для взятия. Советник главы ДНР добавил, что в любом случае Красноармейск обречён на то, что ВС РФ избавят его из-под контроля ВСУ.

Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости