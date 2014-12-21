Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре

Советник главы ДНР указал на серьезное укрепление населенного пункта противником.

Противник готовил населенный пункт Часов-Яр, расположенный на территории Донецкой народной республики, к штурму в качестве крепости еще до потери города Артемовска. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины сосредоточили там серьезную группировку и возвели фортификации, включая и подземные коммуникации местного огнеупорного комбината. В связи с такими событиями освобождение Часова Яра все еще продолжается.

Во время штурма Артёмовска они уже предполагали, что они его оставят и пути отступления готовили. И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артёмовск. Ян Гагин, советник главы ДНР

По словам специалиста, у ВС РФ фиксируются определенные сложности, связанные с тем, что ВСУ закрепились за огнеупорным заводом и фортификационными сооружениями. Напомним, что Часов Яр находится в 15 километрах в западном направлении от Артемовска.

Гагин рассказал, когда освободят Курахово.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости