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Гагин рассказал, когда освободят Курахово

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Советник главы ДНР сообщил об оперативной ситуации на линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Считанные недели остаются до полного освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике из-под контроля Вооруженных сил Украины. В настоящее время ротация личного состава у противника прекращена, как пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт отметил, что взятие Курахово даст российским военнослужащим возможность выйти на административную границу нового региона страны.

По Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены.

Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин добавил, что ранее Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом и узлом снабжения.

На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: днр, курахово, ян гагин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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