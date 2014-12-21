Гагин рассказал, когда освободят Курахово

Считанные недели остаются до полного освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике из-под контроля Вооруженных сил Украины. В настоящее время ротация личного состава у противника прекращена, как пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт отметил, что взятие Курахово даст российским военнослужащим возможность выйти на административную границу нового региона страны.
По Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены.
Ян Гагин, советник главы ДНР
Ян Гагин добавил, что ранее Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом и узлом снабжения.
На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все