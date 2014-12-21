Гагин рассказал, когда освободят Курахово

Советник главы ДНР сообщил об оперативной ситуации на линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Считанные недели остаются до полного освобождения населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике из-под контроля Вооруженных сил Украины. В настоящее время ротация личного состава у противника прекращена, как пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт отметил, что взятие Курахово даст российским военнослужащим возможность выйти на административную границу нового региона страны.

По Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены. Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин добавил, что ранее Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом и узлом снабжения.

На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости