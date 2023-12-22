Ян Гагин рассказал о деятельности ВСУ по созданию укрепрайонов в ДНР.

Вооруженные силы Украины, отступая из Авдеевки, разрушали жилые дома, а на разминирование всей городской территории у специалистов потребуется несколько месяцев. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что покидая землю армия киевского режима намеренно уничтожала даже те здания, в которых проживало гражданское население. Таким образом солдаты делали из каждого объекта укрепленный район или огневую точку, но по выходу из них, разрушали все вокруг

Сейчас ведется разминирование в Авдеевке. Надо понимать, что этот процесс очень сложный, опасный и кропотливый. Он не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два, три. Ян Гагин, советник главы ДНР

Напомним, что Авдеевка представляет из себя город, расположенный в северном направлении от Донецка. Этот населенный пункт был превращен Вооруженными силами Украины в мощный укрепрайон. Однако ВС РФ освободили его из-под контроля Киева 17 февраля.

В Харьков прибыли каратели из "Азова"*, сообщили в ДНР.

* Азов - запрещенная на территории России террористическая, экстремистская и неонацистская организация.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости