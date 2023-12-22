Ян Гагин рассказал о предназначении нацбатов на Украине.

В город Харьков прибыли представители украинского национального батальона "Азов"* в качестве карателей для пророссийского населения и местного подполья. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По словам эксперта, боевики выполняют в зоне проведения специальной военной операции особую функцию, связанную с карательством.

Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для, прежде всего, так называемой борьбы с пророссийским подпольем, либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами. Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин отметил, что аналогичную функцию во времена Великой Отечественной войны выполняли полицаи, обладающими такими же функциями, как и современные нацбаты Украины. Речь идет о больших полномочиях и лицензии на убийство. Такие группы созданы руководством страны для борьбы с инакомыслием.

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* Азов - запрещенная на территории России террористическая, экстремистская и неонацистская организация.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости