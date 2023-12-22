Ян Гагин оценил ситуацию вблизи города в ДНР.

Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт заметил, что противник за последний год возвел серьезные укрепления в городе, а земля оказалась заминирована. При этом российские представители поставили себе задачу сберечь личный состав при выверенном продвижении вперед.

От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде. Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин заметил, что важно понимать, что Вооруженные силы Украины отступили в Часов Яр после взятия Москвой под контроль населенного пункта Артемовск. В результате группировку ВСУ в Часов Яре они усиливали не один месяц. На подготовку к российскому штурму у армии киевского режима было около года. Советник главы ДНР заметил, что ВСУ серьезно подготовились за такой существенный срок, создав на участке как минные заграждения, так и инженерные укрепления.

ВС России быстро продвигаются на Авдеевском направлении, заявили в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости