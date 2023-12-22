Ян Гагин рассказал об отсутствии готовности ВСУ отступать из-под Авдеевки.

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют боевые позиции и укрепленные районы на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, в то время как российские войска быстро продвигаются вперед по территории. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт подчеркнул, что такое оперативно продвижение обусловлено тем, что армия киевского режима не планировала и не оказалась готова отступать из города Авдеевка.

Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта. Ян Ганин, советник главы ДНР

Ян Гагин полагает, что противник считал Авдеевку своей последней крепостью, которую никогда не следует сдавать. По мнению советника главы ДНР, в этот постулат ВСУ свято верили, как и в то, что западные кураторы из НАТО будут постоянно снабжать солдат снарядами, техникой, артиллерией и финансовыми ресурсами, а также поставлять на Украину иностранных наемников. Собеседник агентства добавил, что ВСУ не готовы отступать на запасные линии обороны в связи с тем, что "их просто не было".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости