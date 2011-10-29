Ян Гагин рассказал, почему у президента Украины "сейчас подгорает".

Эксперт объяснил нежелание лидера киевского режима Владимира Зеленского проводить президентские выборы на Украине опасениями за собственную безопасность. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Спикер заметил, что как только политик потеряет свой пост, к нему придет местная прокуратура, причем не одной страны, а сразу из нескольких. Специалист уверен, что претензии к главе государства последуют со стороны американского правосудия. В частности, Вашингтон хочет понимать, куда администрация Киева отправила денежные средства, которые посылались на военные действия в регионе и поддержку народа и страны.

Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране. Ян Гагин, советник главы ДНР

Также Ян Гагин полагает, что Владимиру Зеленскому следует ожидать у себя израильскую прокуратуру, так как еврейское государство получило танки Javelin и NLAW, которые сейчас горят на поле сражений.

Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости