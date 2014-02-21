Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте

Советник главы ДНР оценил ситуацию с обстрелами ВСУ под Донецку.

Украинские военнослужащие, не добиваясь никаких успехов на фронте,теперь стараются поразить гражданское население и инфраструктуру в регионе конфликта. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По мнению специалиста, именно с этим связаны недавние удары противника по территории города Донецка. Речь также идет об активизации боевых действий на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру. На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от режима Зеленского. Ян Гагин, советник главы ДНР

Советник Дениса Пушилина пояснил, что обстрел Буденновского района Донецка в очередной раз повторил практику украинских военных, которые намеренно проводят повторные обстрелы мест, на которых спасатели и медицинский персонал помогают мирному населению, получившим травмы и ранения. Ян Гагин добавил, что говорит о старой тактике ВСУ, нацеленной на то, чтобы как можно больше людей получили огневое поражение.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости