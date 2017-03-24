"Агитируют несовершеннолетних". В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

Ян Гагин рассказал о боевых резервах у ВСУ.

В рядах Вооруженных сил Украины сложился серьезный кадровый дефицит, поэтому в стране фиксируются факты агитации среди несовершеннолетних учащихся школ, техникумов и колледжей. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Специалист пояснил, что дополнительно власти в Киеве могут одобрить закон о мобилизации женской части населения.

Несмотря на кризис призывного ресурса, они начинают призывать молодых людей. У них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе. Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям... Ян Гагин, советник главы ДНР

ЯН Гагин пояснил, что украинские власти сейчас много говорят о стремлении мобилизовать женщин на фронт. Однако пока что все заканчивается на социальных сложностях во внутренней политике страны. Принятие закона же может привести к недовольству среди мирных граждан на Украине и даже бунтам. Советник главы ДНР призвал не недооценивать противника, так как бойцы ВСУ значительно выдохлись, но резервы они все еще имеют.

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости