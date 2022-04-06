Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР

Ян Гагин оценил ход СВО в ДНР.

Вооруженные силы России в последние недели в зоне проведения специальной военной операции успешно продвигаются по всей линии фронта. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт заметил, что достаточно серьезный успех фиксируется сразу на двух направлениях в ДНР.

На нескольких участках фронта наши силы пошли вперед. Можно выделить купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех. Ян Гагин, советник главы ДНР

В частности, на донецком участке фронта ведется российское продвижение по всем участкам фронта, на которых о но началось. Однако военнослужащие двигаются вперед не быстро, так как командование бережет личный состав и технику. Бойцов в регионе поддерживают силы артиллерии и авиация.

Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости