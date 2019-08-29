Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России

В ДНР оценили удар, который ВСу совершили по Крыму и Савестополю.

Самолеты-разведчики Североатлантического военного альянса могут стать законной целью для российских летчиков и средств противовоздушной обороны в случае их причастности к украинским атакам на объекты РФ. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Таким образом эксперт прокомментировал информацию с мониторингового портала Flightradar24 о том, что американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с острова Сицилиия в 9:30 утра по московскому времени, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией.

Во время удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, скорее всего, и корректировал этот удар. На мой взгляд, этот и подобные самолеты-разведчики для нас должны стать законной целью. Ян Гагин, помощник врио главы ДНР

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости