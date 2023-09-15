Советник Пушилина рассказал об "охоте" на первый уничтоженный Challenger 2

Ян Гагин раскрыл подробности о боевой задаче.

Российские бойцы целенаправленно охотились за первым ликвидированным в ходе проведения специальной военной операции на Украине британским танком Challenger 2. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт пояснил, что представители разведки выявили места его передвижения в составе бронированной группы охранения, после чего была организована засада. Далее западную технику уничтожили из противотанкового ракетного комплекса. Известно, что армия киевского режима применяла Challenger 2 на работинском направлении.

Он там был один, они должны были оберегать его, его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада. Ян Гагин, советник Пушилина

Эксперт подчеркнул, что указанный Challenger 2 не подлежит восстановлению, так как полностью выгорел и развеял этим полностью миф о непобедимости британского оружия. Ян Гагин считает, что такой будет судьба и остальных "иномарок" на СВО, так как на оружие из НАТО уже объявлена охота.

Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости