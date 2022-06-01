Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО

В ДНр оценили количество бойцов ВСУ, которых потерял киевский режим на поле боя.

Вооруженные силы Украины с начала российской специальной военной операции потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором видны были силуэты бойцов противников, погибших в сражениях. Он заметил, что по данным нескольких местных мобильных операторов, жертвами стали порядка 400 тысяч человек. Однако это видео быстро "замяли" власти страны и заставили удалить сведения. В связи с этим Ян Гагин предполагает, что подобные цифры имеют место быть.

Было несколько таких, скажем, заметных утечек. То есть мы можем понимать об этих потерях из разведданных, которые мы получаем от наших источников на Украине. Буквально неделю назад один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Эксперт доюавил, что в этих данных не учтены санитарные потери - раненые солдаты. Среди них есть те, кто вернется в строй, но также те, кто остался инвалидом и не сможет больше сражаться. Дополнительно не учтены пропавшие без вести.

"Похоже на бегство". Гагин об эвакуации архивов СБУ из Купянска.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости