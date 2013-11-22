"Похоже на бегство". Гагин об эвакуации архивов СБУ из Купянска

Сотрудники Службы безопасности Украины эвакуировали собственные архивы из города Купянска из-за наступления Вооруженных сил России на данную территорию. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт пояснил, что сейчас в населенном пункте остался только "оперативный состав" СБУ.

Мы сейчас там очень активно, достаточно активно наступаем. Маркером может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы. Это было похоже просто на бегство.

Ян Гагин, советник врио главы ДНР