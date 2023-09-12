Советник Дениса Пушилин оценил состояние ВСУ.

Киевский режим лишился уже более 70 тысяч военнослужащих с начала летнего контрнаступления. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин Ян Гагин. Эксперт полагает, что на территории Украины сложился настоящий кризис в вопросе призывного ресурса для сражений

Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава. Это очень большая цифра, это тысячи единиц техники, и можно сказать, что контрнаступление Украины захлебнулось в собственной крови. Это на самом деле так. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Эксперт пояснил, что ресурс и личного состава, и техники у противника конечен, в то время как российские войска в настоящее время в условиях активной обороны "просто перемалывают силы противника по все линии фронта". Ян Гагин подчеркнул, что противник пытается усилить какие-то направления боевых действий и сосредотачивает нам большее количество военнослужащих. В этот момент ВС РФ начинают атаковать с большей силой из-за оголения остальных мест ВСУ.

Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости