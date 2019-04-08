Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ

В ДНР оценили заседание ЕП, на котором присутствовал генсек НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг игнорированием вопроса депутата Европейского парламента и молчанием де-факто подтвердил, что Украина во время военного конфликта потеряла полмиллиона военнослужащих. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин Ян Гагин.

И при этом он сказал, что никто не обещал, что будет легко и просто, что россияне грамотно выстроили свою оборону. Это хладнокровие говорит о том, что как будто бы кто-то очищает территорию Украины от ее населения для чего-то или для кого-то - подождем, посмотрим. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли объявила генсеку НАТО о том, что считает неправдой слова енса Столтенберга о том, что Украина постепенно завоевывает территории. По ее словам, погибли полмиллиона военнослужащих армии киевского режима, а власти страны во время мобилизации отправляли повестки даже людям с ограниченными возможностями.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости