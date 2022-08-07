Ян Гагин оценил материал западной газеты Le Figaro.

Украинские граждане пытаются уклониться от военной службы, потому что им "некого и нечего защищать". Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Ян Гагин. Специалист прокомментировал публикацию французской прессы о том, что количество дезертиров от киевского режима постоянно растет. В ДНР напомнили о том, что срок жизни солдата ВСУ составляет считанные часы. Речь идет о том, что армия не обучает своих военнослужащих, а также не обеспечивает боеприпасами и оружием. Он добавил, что при этом украинцам приходится сражаться с одной из самых мощных армий мира.

Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, либо другим способом уклониться от защиты интересов своей родины. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Ян Гагин добавил, что российская армия является самой сильной, опытной и мотивированной. Он добавил, что украинцам нечего и некого защищать, так как граждане не хотят выступать в сражениях за режим Владимира Зеленского и его банды, которые лишь "наживаются на крови своего народа".

Гагин предсказал скорый крах режима Зеленского.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости