Советник врио главы ДНР рассказал о том, что президент Украины предал свой народ в угоду Вашингтону.

Крах режима украинского президента Владимира Зеленского, как любого, предавшего свою страну и "подкармливаемого печеньками" со стороны американской власти, близок. Соответствующее заявление сделал в ходе общения с журналистами "РИА Новостей" советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что в западной прессе уже появились разговоры о том, что политика могут убить. В ДНР полагают, что лидера киевского режима ждет аналогичный сценарий, который ми р видел в остальных войнах, которые развязали власти США.

Одинаков исход: все они заканчивались большой кровью, потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты америкой во все эти события. Мы можем вспомнить Вьетнам, события в арабских странах, войну в Персидском заливе, Ливию, Афганистан... Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин подчеркнул, что украинских чиновников может ожидать исход "царьков", которые предали народные интересы в угоду национальным приоритетам США и реагировали на те "пряники", которые выдавали им замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и прочие дипломаты.

Киев относится к своей стране как к игре, заявил советник Пушилина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости