Ян Гагин назвал цель, к которой стремятся украинские власти.

Киевский режим относится к своей стране как к ресурсам в игре. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Специалист пояснил, что Вооруженные силы Украины не жалеют жизни граждан, а также промышленность и окружающую среду. Эксперт добавил, что администрация Владимира Зеленского сражается не за свою родину, а за возможность потом вместе с семьями покинуть страну и жить в Майами, Лондоне или Берлине.

И жить там долго и счастливо, богато. Что касается ресурсов своей страны, то они к ним относятся, и к человеческим ресурсам, и к земле, и к промышленности, и к ископаемым — лишь как к ресурсам, как к фишкам из игры "монополия". Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Гагин назвал атаку на гражданский танкер в Керченском проливе провокацией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости